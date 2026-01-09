Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше рассмотрят апелляцию на арест Бутягина 12 января

ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Рассмотрение апелляции на арест российского археолога Александра Бутягина назначено в апелляционном суде Варшавы на понедельник, говорится в расписании рассмотрения дел, размещенном на сайте суда.

Источник: © РИА Новости

На сайте суда говорится, что суд рассмотрит вопрос об аресте 12 января в 11.00 (13.00 мск).

Дело будет рассматривать судья Дариуш Лубовский.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.

Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.