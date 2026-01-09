Мощный снегопад практически заблокировал въезд в Москву

Движение ограничено на участке трассы М‑8 от 111 до 134 км в Ярославской области. В ближайшее время здесь будет развернут пункт обогрева у поста ГИБДД на 132 км. Столицу продолжает засыпать снегом. Для ликвидации последствий циклона задействованы около 130 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники. В некоторых районах жители сами вышли на улицы, чтобы помочь коммунальщикам. Автомобилисты пытаются найти свои машины в сугробах. В Сети появились объявления о платной помощи по расчистке машин: за услугу просят в среднем от 3 тысяч рублей.