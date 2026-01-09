В Татарстане мать нашла мёртвыми двоих детей, их отца и бабушку

Трагедия 9 января около 16:40 по местному времени. Мать детей, обеспокоенная тем, что дочь не отвечала на звонки, приехала к дому на улице Заовражная и обнаружила внутри тела всех четырёх членов семьи без признаков жизни. По данным источников, отец пытался самостоятельно устранить неполадку в дымоходе, вероятно нарушив технологию ремонта. Дети проживали с отцом. Сейчас следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии в частном доме произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали пять человек, включая ребёнка. Инцидент произошёл около 18:00 по московскому времени в селении Сагопши на улице Орджоникидзе. Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу города Малгобека.
