В Татарстане мать нашла мёртвыми двоих детей, их отца и бабушку

В селе Верхний Услон в Татарстане в частном жилом доме были найдены мёртвые отец, бабушка и двое детей — мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Об этом сообщило издание KazanFirst.

Источник: Life.ru

Трагедия 9 января около 16:40 по местному времени. Мать детей, обеспокоенная тем, что дочь не отвечала на звонки, приехала к дому на улице Заовражная и обнаружила внутри тела всех четырёх членов семьи без признаков жизни. По данным источников, отец пытался самостоятельно устранить неполадку в дымоходе, вероятно нарушив технологию ремонта. Дети проживали с отцом. Сейчас следственные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в частном доме произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали пять человек, включая ребёнка. Инцидент произошёл около 18:00 по московскому времени в селении Сагопши на улице Орджоникидзе. Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу города Малгобека.

