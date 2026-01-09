Baza: Задержки рейсов вновь начались в Шереметьеве

Из-за сильного снегопада в столичном аэропорту Шереметьево вновь стали задерживать рейсы — по словам пассажиров, сбои в расписании начались после 20:00. При этом неизвестно, когда ситуация стабилизируется. Об этом в пятницу, 9 января, сообщила Baza.
На данный момент и до 10:00 субботы, 10 января, 105 рейсов на прилет были перенесены и три отменены. Кроме того, в аэропорту перенесли 31 рейс на вылет.
По словам очевидцев, в Шереметьеве наблюдаются серьезные проблемы с приемом рейсов авиакомпании «Аэрофлот». В частности, пассажиры рейса SU285 более часа находятся в самолете после посадки и ждут транспортировки в терминал.
— Только что объявили по громкой связи, что в Шереметьево сложилась нестандартная ситуация и высадка пассажиров временно невозможна, — рассказали находящиеся на борту судна.
Посетители аэропорта жалуются, что время вылета постоянно сдвигают, передает Telegram-канал.
При этом в Росавиации заявили, что к 20:00 обслужили 953 рейса на прием и выпуск, включая 385 перелетов за последние четыре часа и 76 — с 19:00.
— Это соответствует результатам производственной деятельности аэропортов при нормальных погодных условиях, — передает Telegram-канал ведомства.
9 января столичный регион накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Москвичам и гостям столицы пришлось столкнуться с множеством неудобств из-за сильного снегопада, обрушившегося на город. Так, на Ярославском шоссе образовалась 20-километровая пробка, и водители не могут попасть в Москву из-за снежных завалов на дороге. В аэропортах отменяют и задерживают рейсы, пассажиры также жалуются на проблемы с получением багажа.