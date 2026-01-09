Baza: Задержки рейсов вновь начались в Шереметьеве

9 января столичный регион накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Москвичам и гостям столицы пришлось столкнуться с множеством неудобств из-за сильного снегопада, обрушившегося на город. Так, на Ярославском шоссе образовалась 20-километровая пробка, и водители не могут попасть в Москву из-за снежных завалов на дороге. В аэропортах отменяют и задерживают рейсы, пассажиры также жалуются на проблемы с получением багажа.