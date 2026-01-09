Ричмонд
Четыре человека ранены при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов в Белгородской области, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в пятницу, 9 января.

«В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения», — написал он в личном Telegram-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Гладков также сообщил, что ВСУ дронами атаковали населенные пункты Алексеевка, Новая Таволжанка, Белянка, города Шебекино, Грайворон и другие. Информация о последствиях уточняется.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области порядка 200 тысяч человек остались без воды, еще более 550 тысяч мирных жителей лишились света.