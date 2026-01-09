Сцена из фильма ужасов: В подвале жилого дома нашли сотни черепов и останки младенцев

Шокирующая находка стала результатом расследования серии осквернений на историческом кладбище Маунт-Мория в Филадельфии, где было вскрыто не менее 26 склепов. Подозрения пали на Герлаха после того, как в его машине рядом с погостом обнаружили человеческие кости.