Сцена из фильма ужасов: В подвале жилого дома нашли сотни черепов и останки младенцев

Шокирующая находка стала результатом расследования серии осквернений на историческом кладбище Маунт-Мория в Филадельфии, где было вскрыто не менее 26 склепов. Подозрения пали на Герлаха после того, как в его машине рядом с погостом обнаружили человеческие кости.
Окружной прокурор Таннер Раус описал увиденное как кошмар: более 100 черепов, старинные кости, мумифицированные конечности и разлагающиеся тела, некоторые из которых были всего несколько месяцев.
«Они были в разных состояниях. Некоторые из них висели… некоторые — просто черепа на полке», — сказал Раус, передаёт агентство Associated Press.
Герлаха задержали при выходе с кладбища с мешком, в котором нашли останки детей. Он признался в краже около 30 «комплектов» человеческих останков. Суд предъявил ему более 500 обвинений и установил залог в 1 миллион долларов.
