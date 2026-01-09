Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сцена из фильма ужасов: В подвале жилого дома нашли сотни черепов и останки младенцев

В американском штате Пенсильвания полиция обнаружила коллекцию, которая, по словам следователей, напоминала сцену из фильма ужасов. При обыске дома 34-летнего Джонатана Герлаха были найдены сотни человеческих черепов, останки младенцев и разлагающиеся тела.

Источник: Life.ru

Шокирующая находка стала результатом расследования серии осквернений на историческом кладбище Маунт-Мория в Филадельфии, где было вскрыто не менее 26 склепов. Подозрения пали на Герлаха после того, как в его машине рядом с погостом обнаружили человеческие кости.

Окружной прокурор Таннер Раус описал увиденное как кошмар: более 100 черепов, старинные кости, мумифицированные конечности и разлагающиеся тела, некоторые из которых были всего несколько месяцев.

«Они были в разных состояниях. Некоторые из них висели… некоторые — просто черепа на полке», — сказал Раус, передаёт агентство Associated Press.

Герлаха задержали при выходе с кладбища с мешком, в котором нашли останки детей. Он признался в краже около 30 «комплектов» человеческих останков. Суд предъявил ему более 500 обвинений и установил залог в 1 миллион долларов.

Ранее под Иркутском в квартире нашли мёртвыми двоих детей, в убийстве заподозрили их отца. При осмотре на тела выявлены следы, указывающие на насильственную смерть. Предполагаемый преступник после этого попытался совершить самоубийство и позднее умер в больнице от полученных повреждений.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.