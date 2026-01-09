Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке и не успели на спектакль

Актеры театра и кино Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков опоздали на свой спектакль в Ярославле, застряв в пробке из-за снежного циклона «Фрэнсис». Об этом рассказал Эльдаров в своем Telegram-канале.
Эльдаров рассказал, что они стоят в пробке около 1,5−2 часов. Артисты добавили, что застряли в пробке в Ярославской области на подъезде к Переславлю-Залесскому.
Артисты известны по ролям персонажей Гунько, Лаврова и Соколова в сериале «Солдаты».
Ранее сообщалось, что уиклон «Фрэнсис» быстро охватывает регионы России. Метеорологи предупреждают, что вторая неделя января станет испытанием для инфраструктуры и жителей из-за ожидаемых сильных снегопадов.