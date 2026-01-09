Челябинские подростки-футболисты массово заболели на сборах в Сочи

По их словам, и здоровые, и заболевшие дети, которых уже более половины, находятся вместе. Ребята в возрасте 13−15 лет из Областной спортивной школы по футболу приехали в Лазаревский район Сочи 6 января. О вспышке инфекции стало известно 7 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор подтвердил норовирус II генотипа.