Челябинские подростки-футболисты массово заболели на сборах в Сочи

Юные челябинские спортсмены подхватили опасную инфекцию на тренировках в Сочи.
Челябинские подростки-футболисты массово заболели на учебно-тренировочных сборах в Сочи. Около половины из 80 спортсменов подхватили норовирусную инфекцию в отеле «Лоо-Арена». Об этом сообщили родители юных футболистов.
«Более 80 юных футболистов оказались в очаге опасной кишечной инфекции. Несмотря на массовое заболевание и подтвержденный диагноз “норовирус”, экстренные меры по спасению детей не принимаются. Родители и тренеры в панике, а власти бездействуют», — сообщает издание «74.RU» со ссылкой на родителей спортсменов.
По их словам, и здоровые, и заболевшие дети, которых уже более половины, находятся вместе. Ребята в возрасте 13−15 лет из Областной спортивной школы по футболу приехали в Лазаревский район Сочи 6 января. О вспышке инфекции стало известно 7 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Роспотребнадзор подтвердил норовирус II генотипа.
Ситуация с массовым заболеванием юных футболистов накладывается на сложную эпидобстановку в Челябинской области. В регионе еще в декабре 2025 года из-за всплеска гриппа и ОРВИ на карантин полностью отправляли 53 школы, а еще 31 переходила на дистанционное обучение, при этом Роспотребнадзор фиксировал раннее и затяжное течение эпидсезона респираторных инфекций.