Американец 37 дней пытался выгнать толстого и ленивого медведя из подвала

«Медведь весом 550 фунтов, живший под домом мужчины в округе Лос‑Анджелес 37 дней, наконец-то покинул здание — после того, как его расстреляли пейнтбольными шариками. Кен Джонсон, владелец дома в Альтадене, жил с огромным черным медведем под своим домом с 30 ноября, когда тот обосновался в его подвале. Оказавший медвежью услугу новый сосед испортил Джонсону Рождество и держал его в напряжении несколько недель», — говорится в материале.
Джонсон рассказал, что медведь весом более 225 килограммов перебрался под его дом незадолго до Дня благодарения и с тех пор не уходил. Изначально помочь пытался департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии, установив ловушку, но в неё попал другой, меньший медведь. Затем специалисты пробовали прогнать животное с помощью гудков, однако это не дало результата. После серии неудач Джонсону сообщили, что ничем помочь не могут. Только после применения винтовки для пейнтбола косолопый покинул подвал.
Ранее сообщалось, что белый медведь напал на семью из трёх человек в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Среди пострадавших оказался ребёнок 2015 года рождения. Инцидент произошёл примерно в 40 километрах от посёлка Носок, на месте для ловли рыбы. Медведь ранил взрослого мужчину, женщину и ребёнка. На помощь пострадавшим выехали участковый и местные жители на вездеходе и снегоходах.
