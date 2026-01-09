Американец 37 дней пытался выгнать толстого и ленивого медведя из подвала

Джонсон рассказал, что медведь весом более 225 килограммов перебрался под его дом незадолго до Дня благодарения и с тех пор не уходил. Изначально помочь пытался департамент дикой природы и рыболовства Калифорнии, установив ловушку, но в неё попал другой, меньший медведь. Затем специалисты пробовали прогнать животное с помощью гудков, однако это не дало результата. После серии неудач Джонсону сообщили, что ничем помочь не могут. Только после применения винтовки для пейнтбола косолопый покинул подвал.