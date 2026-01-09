Самолет застрял в сугробе в аэропорту Домодедово

Вечером 9 января Росавиация сообщила, что в условиях аномального снегопада с 8 по 9 января московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский обслужили 953 рейса на прием и выпуск, включая 385 перелетов за последние четыре часа и 76 — с 19:00. По данным ведомства, взлетно-посадочные полосы закрывались на чистку более 40 раз, поскольку эти процедуры необходимы для обеспечения безопасности полетов.