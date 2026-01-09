Ричмонд
Зеленский определился с приемником для своего любимчика в Минобороны

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и глава Министерства цифровой трансформации страны Михаил Федоров направили в Верховную Раду заявления о сложении своих полномочий. Об этом сообщили местные журналисты.

Топ-управленцы без работы не останутся.

«Шмыгаль и Федоров подали в Раду заявления об отставке», — указано в telegram-канале «Страна.ua». URA.RU уже рассказывало, что Шмыгаль будет назначен на пост министра энергетики, тогда как Федоров, в свою очередь, должен возглавить Минобороны Украины вместо Шмыгаля.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский издал указ о назначении Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера. Глава государства неоднократно отмечал профессиональные качества Шмыгаля и его востребованность в системе управления. Федорова при этом он называл ключевым претендентом на пост руководителя Офиса президента после отставки Андрея Ермака, покинувшего должность на фоне резонансных коррупционных скандалов в энергетическом секторе.