Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками багажа в Шереметьеве

9 января Москву и Московскую область накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Жителям и гостям столицы пришлось столкнуться с множеством неудобств из-за сильного снегопада, который обрушился на город. Так, на Ярославском шоссе возникла 20-километровая пробка, и водители не могут попасть в Москву из-за снежных завалов на дороге. В аэропортах отменяют и задерживают рейсы, пассажиры также жалуются на проблемы с получением багажа.