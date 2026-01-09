Водитель уснул за рулём и влетел во встречное авто на трассе в Архангельской области

Авария произошла днём 9 января на трассе в Холмогорском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Changan 1986 года рождения уснул за рулём, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Haval.
ДТП в Холмогорском округе Архангельской области. Видео © VK / ЧП АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Всем пострадавшим, среди которых дети в возрасте от восьми до 15 лет, сейчас оказывается медицинская помощь. Подробности их состояния пока не уточняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Пермском крае произошла ужасная авария, в ходе которой погибли три человека, включая пятилетнего ребёнка. Ещё трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.
