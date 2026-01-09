На трассе Ярославль — Москва водители стоят в пробке более восьми часов

В связи с сильным снегопадом на трассе Ярославль — Москва автомобилисты на протяжении более восьми часов стоят в пробке. Водители начали помогать друг другу с едой, водой и предметами первой необходимости. Об этом в пятницу, 9 января, сообщил Shot.
По данным журналистов, затор на трассе M8 растянулся примерно на 52 километра, на этом участке дороги произошли по меньшей мере три аварии. На текущий момент пробка начинается от города Переславль-Залесский и заканчивается в районе деревни Василево.
— Местные власти ввели ограничения движения машин на участке трассы М8 от 111-го до 134-го километра. Остаются сложности с проездом большегрузного транспорта в местах, где есть спуски и подъемы. Водителям обещали обеспечить подвоз топлива, а на 134-м километре трассы М8 открыт пункт обогрева, — передает Telegram-канал.
9 января Москву и Московскую область накрыл снежный циклон «Фрэнсис». Жителям и гостям столицы пришлось столкнуться с множеством неудобств из-за сильного снегопада. В частности, на Ярославском шоссе автомобилисты не могут попасть в Москву из-за снежных завалов на дороге. В аэропортах отменяют и задерживают рейсы, пассажиры также жалуются на проблемы с получением багажа.