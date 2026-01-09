Протестующие в Тегеране повредили более 20 банков и 10 госучреждений

В Тегеране участники протестов повредили 26 банков и десять государственных учреждений, а также подожгли 25 мечетей. Об этом сообщил мэр столицы Алиреза Закани гостелерадиокомпании Ирана.
Закани отметил, что в результате беспорядков были сожжены 42 автобуса, включая единицы общественного транспорта и скорой медицинской помощи, а также 24 квартиры.
Кроме того, протестующие атаковали посты правоохранительных органов и сожгли 48 пожарных машин, которые прибыли для тушения пожаров.
Ранее иранское государственное телевидение показало записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены участники протестов, вооруженные автоматическим оружием. Согласно данным телекомпании, протестующие открывали огонь по сотрудникам сил безопасности из автоматов Калашникова, действуя из укрытий. Нападавшие меняли друг друга во время стрельбы, что, по мнению иранских СМИ, может указывать на наличие у них боевого опыта или специальной подготовки.