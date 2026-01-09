Протестующие в Тегеране повредили более 20 банков и 10 госучреждений

Ранее иранское государственное телевидение показало записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены участники протестов, вооруженные автоматическим оружием. Согласно данным телекомпании, протестующие открывали огонь по сотрудникам сил безопасности из автоматов Калашникова, действуя из укрытий. Нападавшие меняли друг друга во время стрельбы, что, по мнению иранских СМИ, может указывать на наличие у них боевого опыта или специальной подготовки.