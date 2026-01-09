Люди застряли в гигантской пробке на трассе Ярославль — Москва из-за циклона

По данным телеграм-канала SHOT, пробка на трассе М-8 растянулась примерно на 52 километра. Движение парализовано на участке от Переславля-Залесского до деревни Василёво, зафиксировано как минимум три аварии, а большегрузы застряли на подъёмах и спусках. Водители координируются в чатах, где предлагают помощь тем, у кого заканчиваются топливо и продукты.
Водители более восьми часов стоят в пробке на трассе М-8. Видео © Telegram / SHOT.
Местные власти ограничили движение на участке трассы М-8 с 111-го по 134-й километр, пообещали подвоз топлива и открыли пункт обогрева. К застрявшим в пробке направили снегоходы и автобусы для эвакуации в гостиницу в Переславле-Залесском, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Ранее Life.ru писал, что циклон «Фрэнсис» практически заблокировал въезд в Москву и федеральные трассы. Сотни водителей проводят в пробках по несколько часов, а застрявшие фуры полностью перекрывают движение.
