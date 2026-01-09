Люди застряли в гигантской пробке на трассе Ярославль — Москва из-за циклона

По данным телеграм-канала SHOT, пробка на трассе М-8 растянулась примерно на 52 километра. Движение парализовано на участке от Переславля-Залесского до деревни Василёво, зафиксировано как минимум три аварии, а большегрузы застряли на подъёмах и спусках. Водители координируются в чатах, где предлагают помощь тем, у кого заканчиваются топливо и продукты.