Умер глава представительства МИД России в Смоленске Андрей Линёв

Руководитель представительства МИД России в Смоленске Андрей Линев скончался на 63-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель представительства Министерства иностранных дел России в Смоленске Андрей Линёв скончался в 62 года. Об этом сообщило российское дипломатическое ведомство в своём Telegram-канале.

В министерстве отметили, что Линев зарекомендовал себя как высокопрофессиональный сотрудник и чуткий руководитель, а его ответственный и доброжелательный стиль работы был высоко оценен как руководством министерства, так и Смоленской области.

Отметим, что представительство МИД России в Смоленске было основано 1 марта 2012 года, и Андрей Линёв занимал должность его руководителя с момента создания территориального органа.

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефимович Елин из Петровского района Саратовской области скончался на 99-м году жизни.