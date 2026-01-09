Ричмонд
Politico: конгресс пригрозил Клинтонам за неявку по делу Эпштейна

Комитет палаты представителей США предупредил Билла и Хиллари Клинтон о возможной ответственности за неуважение к конгрессу, если они не явятся на закрытые слушания по делу Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Комитет палаты представителей США по надзору направил предупреждение бывшему президенту Биллу Клинтону и его супруге, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, о возможной ответственности за неуважение к конгрессу в случае их отсутствия на закрытых слушаниях, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает издание Politico.

Республиканское большинство в комитете отметило, что ранее были выданы повестки для дачи показаний: Билл Клинтон должен явиться 13 января, а Хиллари Клинтон — 14 января. На данный момент ни один из них не подтвердил свое присутствие.

Издание сообщает, что если Клинтоны не придут на слушания, комитет палаты представителей по надзору начнет процесс за неуважение к конгрессу.

Напомним, что Джеффри Эпштейн был задержан в США в 2019 году по обвинениям в торговле девушками и склонении их к проституции. Позже его нашли мертвым в камере.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США готовит к публикации еще около двух миллионов документов, связанных с делом Эпштейна.

