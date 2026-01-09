В Иране заявили об 11 погибших во время беспорядков

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Иране погибла несовершеннолетняя девочка в городе Керманшах. Трагедия произошла на фоне агрессии вооружённых участников акций. Также в результате беспорядков были убиты несколько полицейских, пытавшихся остановить погромы на улицах; митингующие открыли по ним огонь из автоматов.