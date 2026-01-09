Ричмонд
В Иране заявили об 11 погибших во время беспорядков

В ходе беспорядков в Иране, по предварительным данным, погибли 11 человек. Об этом заявил член совета по информационным технологиям при правительстве страны Машалла Шамсольваезин.

Источник: Life.ru

«11 предполагаемых погибших в сравнении с 90‑миллионным населением — это не та цифра, на основании которой Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана», — сказал чиновник.

Шамсольваезин выразил сомнение в том, что количество жертв может служить основанием для обвинений со стороны США, и намекнул на внешнее управление протестными действиями.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Иране погибла несовершеннолетняя девочка в городе Керманшах. Трагедия произошла на фоне агрессии вооружённых участников акций. Также в результате беспорядков были убиты несколько полицейских, пытавшихся остановить погромы на улицах; митингующие открыли по ним огонь из автоматов.

