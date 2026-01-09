Ричмонд
Трамп дал отмашку на массовую выкачку ресурсов из Венесуэлы

Власти Венесуэлы дали согласие на переработку и продажу порядка 50 баррелей нефти со своих запасов для США. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Америка планирует добывать и продавать 50 баррелей венесуэльской нефти.

«Венесуэла также согласилась с тем, что Соединенные Штаты немедленно начнут перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти», — сказал Трамп. Его слова передает Clash Report.

Глава США также добавил, что добыча венесуэльской нефти будет продолжаться очень долго — сроков нет. Трамп подчеркнул, что Америка к этому процессу полностью готова.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше