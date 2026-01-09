Трамп дал отмашку на массовую выкачку ресурсов из Венесуэлы

Америка планирует добывать и продавать 50 баррелей венесуэльской нефти.
Власти Венесуэлы дали согласие на переработку и продажу порядка 50 баррелей нефти со своих запасов для США. Об этом заявил президент Америки Дональд Трамп во время пресс-конференции.
«Венесуэла также согласилась с тем, что Соединенные Штаты немедленно начнут перерабатывать и продавать до 50 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти», — сказал Трамп. Его слова передает Clash Report.
Глава США также добавил, что добыча венесуэльской нефти будет продолжаться очень долго — сроков нет. Трамп подчеркнул, что Америка к этому процессу полностью готова.