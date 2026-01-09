Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО огонь полностью уничтожил частный дом

В Нижневартовске (ХМАО) в селе Былино накануне произошел крупный пожар. Здесь огнем полностью уничтожен частный дом на площади в 143 квадратных метра. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.

В селе Былино пожар произошел из-за неисправной печки.

В Нижневартовске (ХМАО) в селе Былино накануне произошел крупный пожар. Здесь огнем полностью уничтожен частный дом на площади в 143 квадратных метра. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.

«Крупный пожар произошел в селе Былино Нижневартовского района. Полностью уничтожен частный дом мансардного типа на площади 143 квадратных метра», — сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Причиной пожара стало неправильное устройство печного отопления. В этом же районе произошло еще одно возгорание — в СНТ «Промхим» загорелся гараж и дачный дом на площади в 120 квадратных метров.