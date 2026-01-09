В ХМАО огонь полностью уничтожил частный дом

В селе Былино пожар произошел из-за неисправной печки.
В Нижневартовске (ХМАО) в селе Былино накануне произошел крупный пожар. Здесь огнем полностью уничтожен частный дом на площади в 143 квадратных метра. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.
«Крупный пожар произошел в селе Былино Нижневартовского района. Полностью уничтожен частный дом мансардного типа на площади 143 квадратных метра», — сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Причиной пожара стало неправильное устройство печного отопления. В этом же районе произошло еще одно возгорание — в СНТ «Промхим» загорелся гараж и дачный дом на площади в 120 квадратных метров.