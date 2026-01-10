Ричмонд
Пенсионерка в Приморье отдала полтора миллиона рублей мошеннику-курьеру

В полиции Приморья сообщили, что жительница Хасанского округа стала жертвой сложной схемы телефонных мошенников. В течение десяти дней преступники запугивали женщину и обманом убедили отдать накопленные сбережения, пишет ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Всё началось с звонка от якобы сотрудника сотовой связи. Мошенник предложил обновить договор, чтобы услуги работали лучше. Доверчивая пенсионерка согласилась и продиктовала свои паспортные данные. На следующий день женщине позвонили якобы работники военной прокуратуры. Они заявили, что её счета находятся под угрозой. Чтобы «спасти» деньги, их нужно было срочно обналичить и передать доверенному человеку.

Десять дней 68-летняя жительница округа общалась с аферистами. Под их давлением она отдала курьеру 1,5 миллиона рублей. Только после этого она поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В полиции Приморья в очередной раз просили граждан быть бдительными. Обязательно поговорить с пожилыми родственниками и объяснить им правила безопасности. В МВД напомнили, что настоящие сотрудники полиции, прокуратуры или больниц не звонят первыми. Если сообщают по телефону, что близкий человек попал в беду и просят денег, нужно класть трубку и перезвонить родственнику, о котором идёт речь. Если всё же столкнулись с преступниками, сразу звоните по номеру 102 или 112.