Пенсионерка в Приморье отдала полтора миллиона рублей мошеннику-курьеру

В полиции Приморья в очередной раз просили граждан быть бдительными. Обязательно поговорить с пожилыми родственниками и объяснить им правила безопасности. В МВД напомнили, что настоящие сотрудники полиции, прокуратуры или больниц не звонят первыми. Если сообщают по телефону, что близкий человек попал в беду и просят денег, нужно класть трубку и перезвонить родственнику, о котором идёт речь. Если всё же столкнулись с преступниками, сразу звоните по номеру 102 или 112.