Baza: Пассажиры 37 рейсов застряли в Шереметьево без багажа

По данным СМИ и пассажиров, в терминале С (международные рейсы) багаж не выдают более пяти часов, люди вынуждены сидеть на полу. На табло отображается ожидание багажа для как минимум 37 рейсов, что затрагивает около трех тысяч человек. Также поступают сообщения о потасовках между ожидающими и сотрудниками аэропорта.