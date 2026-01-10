Baza: Пассажиры 37 рейсов застряли в Шереметьево без багажа

В московском аэропорту Шереметьево произошел масштабный сбой, приведший к многотысячным задержкам выдачи багажа и высадки пассажиров из приземлившихся самолетов. Об этом стало известно в пятницу, 9 января.
Как сообщают очевидцы, люди ожидают свои вещи уже около шести часов, а ситуация в терминале становится напряженной.
По данным СМИ и пассажиров, в терминале С (международные рейсы) багаж не выдают более пяти часов, люди вынуждены сидеть на полу. На табло отображается ожидание багажа для как минимум 37 рейсов, что затрагивает около трех тысяч человек. Также поступают сообщения о потасовках между ожидающими и сотрудниками аэропорта.
Параллельно возникла проблема с высадкой: пассажиров по несколько часов держат в самолетах после посадки из-за нехватки трапов и автобусов. В некоторых случаях люди провели в салонах после приземления более полутора часов, а пассажиров рейса из Стамбула ночью отправили на вынужденную посадку в Казань. Люди жалуются на отсутствие еды, воды и какой-либо внятной информации от служб аэропорта, передает Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что Ространснадзор мониторит ситуацию с задержками выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, которые повлияли на логистические процессы.