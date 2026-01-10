Сотрудники МЧС спасли девушку, пытавшуюся спрыгнуть с навесной трубы в Самарканде

Видео происшествия распространилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как двое спасателей, рискуя собственной безопасностью, взобрались по трубе, чтобы добраться до девушки и попытаться отговорить её от рокового шага. Несмотря на уговоры, девушка всё же решилась прыгнуть вниз.
К счастью, внизу спасатели заранее растянули специальный тент. Падающую девушку поймали в него, благодаря чему удалось избежать трагических последствий.
На данный момент официальной информации от экстренных служб или правоохранительных органов не поступало. Также пока неизвестны причины, по которым девушка пошла на этот отчаянный шаг. Состояние пострадавшей уточняется.