Трамп пригрозил ударами по пылающему из-за протестов Ирану

«Я очень четко дал понять, что если они начнут убивать людей так, как они это делали в прошлом, мы вмешаемся. Мы ударим по ним очень сильно по самому больному. Это не означает ввод войск на землю, но это означает, что мы ударим по самому больному», — приводит слова Трампа издание Clash Report.