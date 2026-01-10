Трамп пригрозил ударами по пылающему из-за протестов Ирану

Трамп обещал ударить по Ирану, если начнутся убийства людей.
Президент США Дональд Трамп пригрозил жестким вмешательством в ситуацию вокруг протестов в Иране. Он предупредил иранские власти о возможном ударе в случае, если начнут гибнуть люди. Об этом сообщает иностранное издание.
«Я очень четко дал понять, что если они начнут убивать людей так, как они это делали в прошлом, мы вмешаемся. Мы ударим по ним очень сильно по самому больному. Это не означает ввод войск на землю, но это означает, что мы ударим по самому больному», — приводит слова Трампа издание Clash Report.
Ранее в эфире Fox News Трамп подтвердил, что США внимательно следят за ситуацией вокруг протестов. Американский лидер не исключил, что внутренние волнения могут привести к серьезным потрясениям в исламской республике, вплоть до ее коллапса.