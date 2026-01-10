Ричмонд
Трамп пригрозил ударами по пылающему из-за протестов Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил жестким вмешательством в ситуацию вокруг протестов в Иране. Он предупредил иранские власти о возможном ударе в случае, если начнут гибнуть люди. Об этом сообщает иностранное издание.

Трамп обещал ударить по Ирану, если начнутся убийства людей.

«Я очень четко дал понять, что если они начнут убивать людей так, как они это делали в прошлом, мы вмешаемся. Мы ударим по ним очень сильно по самому больному. Это не означает ввод войск на землю, но это означает, что мы ударим по самому больному», — приводит слова Трампа издание Clash Report.

Ранее в эфире Fox News Трамп подтвердил, что США внимательно следят за ситуацией вокруг протестов. Американский лидер не исключил, что внутренние волнения могут привести к серьезным потрясениям в исламской республике, вплоть до ее коллапса.

