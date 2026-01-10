Кличко заявил об атаке на Киев на вторую ночь после удара «Орешника»

Кличко заявил, что в Киеве слышна работа ПВО.
Силы противовоздушной обороны задействованы в небе над Киевом вечером 9 января, над городом фиксируют заход беспилотников с северного направления. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем telegram-канале. За сутки до этого по военным объектам во Львовской области был нанесен удар «Орешником».
«В столице работают силы ПВО. Вражеские БПЛА заходят на Киев с севера», — написал Кличко.
В прошлую ночь Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками «Орешник» по объектам в Львовской области. В министерстве уточнили, что атака была направлена по складам вооружения и технике, а также по объектам, которые использовались для обеспечения работы украинских военных подразделений.
