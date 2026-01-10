Ричмонд
Shot: Туристам в Шереметьево предложили вернуться за багажом в другой день

В аэропорту Шереметьево постепенно начинают разрешать ситуацию с багажным коллапсом. Прибывающим пассажирам предлагают два варианта: заполнить заявку на доставку чемодана на дом или вернуться за ним в другой день.

Очевидцы сообщили, что скопления людей в багажной зоне начинают уменьшаться. Часть туристов, получив такие инструкции, уже покинула аэропорт. Однако на месте по-прежнему остается много людей, ожидающих свой багаж.

Ситуация с выдачей остается сложной: некоторым пассажирам прямо рекомендуют приехать «завтра, а лучше послезавтра». Масштабы задержки и точное количество затронутых рейсов продолжают уточняться, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что Ространснадзор мониторит ситуацию с задержками выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, которые повлияли на логистические процессы.