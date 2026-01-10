В Киеве гремят взрывы на фоне работы ПВО

Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Сирены звучат в Киевской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, прошлой ночью РФ нанесла массированный удар по энергообъектам в Киеве и области, в результате чего были зафиксированы масштабные сбои в электроснабжении на ряде городских территорий. Половина города осталась без отопления.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше