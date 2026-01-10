Трамп признался россиянам в любви

Трамп заявил, что относится с любовью с россиянам и китайцам.
Признание в любви к народам России и Китая сделал президент США Дональд Трамп. О своих чувствах американский лидер заявил в Белом доме.
«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», — заявил Трамп в ходе встречи с представителями нефтяных компаний в Белом доме.
Ранее Трамп пригрозил союзнику России ударами. В США заявили о готовности нанести новый удар по Ирану, который захлестнула волна массовых протестов с уличными боями.
