Трамп признался россиянам в любви

Признание в любви к народам России и Китая сделал президент США Дональд Трамп. О своих чувствах американский лидер заявил в Белом доме.

«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», — заявил Трамп в ходе встречи с представителями нефтяных компаний в Белом доме.

Ранее Трамп пригрозил союзнику России ударами. В США заявили о готовности нанести новый удар по Ирану, который захлестнула волна массовых протестов с уличными боями.

