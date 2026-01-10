Трамп начал рекламировать России венесуэльскую нефть

«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. Мы открыты для бизнеса в Соединенных Штатах, и мы открыты для бизнеса в Венесуэле», — заявил Трамп на встрече с лидерами американских нефтегазовых компаний. Его слова передает РИА Новости.