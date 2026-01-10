Трамп начал рекламировать России венесуэльскую нефть

Трамп предложил России покупать венесуэльскую нефть.
Президент США Дональд Трамп предложил России покупать у Америки венесуэльскую нефть. Он заявил, что его страна открыта для бизнеса с РФ.
«Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. Мы открыты для бизнеса в Соединенных Штатах, и мы открыты для бизнеса в Венесуэле», — заявил Трамп на встрече с лидерами американских нефтегазовых компаний. Его слова передает РИА Новости.
Трамп отметил, что Китай и Россия сами производят большое количество нефти, но потребности у стран велики. США готов закрыть их и поставить любое количество нефти.