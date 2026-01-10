Четыре человека, в том числе двое детей, погибли от угарного газа в Татарстане

Ранее многодетные родители и их младший сын умерли после того, как у них дома отключили электричество во время морозов. Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Черемушки» около Улан-Удэ. Родители решили использовать бытовой дизельный генератор, который установили прямо внутри дома, в плохо вентилируемом помещении. В итоге мужчина, женщина и ребенок отравились угарным газом.