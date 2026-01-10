Четыре человека, в том числе двое детей, погибли от угарного газа в Татарстане

В Татарстане в селе Верхний Услон Верхнеуслонского района в пятницу, 9 января, в результате отравления угарным газом погибли четыре человека, среди них двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
По данным ведомства, жертвами стали женщина 1963 года рождения, ее сын 1975 года рождения и двое детей 2015 года рождения. У всех обнаружены признаки отравления угарным газом.
По предварительной версии следствия, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, говорится в сообщении.
Ранее многодетные родители и их младший сын умерли после того, как у них дома отключили электричество во время морозов. Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Черемушки» около Улан-Удэ. Родители решили использовать бытовой дизельный генератор, который установили прямо внутри дома, в плохо вентилируемом помещении. В итоге мужчина, женщина и ребенок отравились угарным газом.