Дрон ВСУ поджёг частный дом в хуторе Фонов в Курской области

«В результате атаки вражеского БПЛА на втором этаже частного дома начался пожар. В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», — отметил Хинштейн.
Он добавил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы, а комиссия зафиксирует все повреждения. Собственникам дома окажут всю необходимую помощь.
Ранее Life.ru писал, что Белгород подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что обошлось без пострадавших, но удар привёл к серьёзным разрушениям одного из объектов инфраструктуры.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.