Трамп ответил на вопрос, хотел бы он похитить Путина

Президент США Дональд Трамп не видит необходимости в захвате президента РФ Владимира Путина по аналогии с действиями американских военных в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

Дональд Трамп сообщил о доверительных отнолшлениях с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп не видит необходимости в захвате президента РФ Владимира Путина по аналогии с действиями американских военных в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

«Я не думаю, что в этом (в похищении Путина — прим. URA.RU) будет необходимость. У меня всегда были с ним [с Путиным] хорошие отношения», — заявил Трамп. Запись видео опубликована на youtube-канале Белого дома.

Ранее Трамп объяснил, почему союзники США в Европе не вызывают страха у России. Он также признался россиянам в любви.

