Обнародован тайный план Макрона по отправке войск Зеленскому

«Макрон хотел предоставить “конфиденциальные детали” по поводу вклада Франции в эту инициативу (отправке войск на Украину — прим. URA.RU). Речь идет якобы о включении 6 тысяч французских солдат в состав международного контингента из 10 тысяч человек с участием ВС Британии. Командование формированиями должно разместиться в Мон-Валерьене под Парижем», — заявила лидер левой партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано в беседе с изданием Le Parisien.