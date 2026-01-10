Обнародован тайный план Макрона по отправке войск Зеленскому

Эмманюэль Макрон не добился желаемого результата.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с лидерами парламентских партий страны, на которой обсудил инициативу по отправке французских военных на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих». При этом участники встречи не выразили единой и недвусмысленной поддержки, сообщили парламентарии.
«Макрон хотел предоставить “конфиденциальные детали” по поводу вклада Франции в эту инициативу (отправке войск на Украину — прим. URA.RU). Речь идет якобы о включении 6 тысяч французских солдат в состав международного контингента из 10 тысяч человек с участием ВС Британии. Командование формированиями должно разместиться в Мон-Валерьене под Парижем», — заявила лидер левой партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано в беседе с изданием Le Parisien.
Макрон также заявил, что европейским странам якобы удалось «добиться значительного прогресса» в переговорах об обеспечении поддержки со стороны США. Вместе с тем, значительная часть депутатов отнеслась к подобным заверениям Вашингтона с недоверием, усомнившись в их искренности.
В прошлом году Служба внешней разведки России, сообщала о планах Франции направить на Украину несколько тысяч военнослужащих под видом инструкторов. Основу личного состава составят должны составить бойцы Французского иностранного легиона. По мнению военного эксперта Яна Гагина, эта инициатива обречена на провал.