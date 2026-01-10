Ричмонд
Дроны ВСУ атаковали города в Тульской и Липецкой областях

В ночь на 10 января взрывы раздались сразу в нескольких городах Центральной России. Жители Тулы и Ельца сообщили о громких звуках, ярких вспышках и шуме моторов в небе. Как сообщает телеграм-канал SHOT, силы ПВО сбивают дроны ВСУ на подлёте к населённым пунктам.

Источник: Life.ru

По словам очевидцев, в Туле раздались 3−4 громких взрыва в восточной и северной частях города. Горожане рассказали, что небо осветила яркая вспышка и был слышен звук мотора. По предварительным данным, ПВО сбивает воздушные цели.

В Ельце Липецкой области местные жители зафиксировали около шести взрывов с 01:10 ночи, а ПВО уничтожила минимум два боевых дрона ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что украинский беспилотник атаковал частный дом в хуторе Фонов Курской области. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что на втором этаже дома начался пожар, но, к счастью, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

