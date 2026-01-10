Дроны ВСУ атаковали города в Тульской и Липецкой областях

По словам очевидцев, в Туле раздались 3−4 громких взрыва в восточной и северной частях города. Горожане рассказали, что небо осветила яркая вспышка и был слышен звук мотора. По предварительным данным, ПВО сбивает воздушные цели.
В Ельце Липецкой области местные жители зафиксировали около шести взрывов с 01:10 ночи, а ПВО уничтожила минимум два боевых дрона ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что украинский беспилотник атаковал частный дом в хуторе Фонов Курской области. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что на втором этаже дома начался пожар, но, к счастью, пострадавших нет.
