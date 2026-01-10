Дроны ВСУ атаковали города в Тульской и Липецкой областях

В ночь на 10 января взрывы раздались сразу в нескольких городах Центральной России. Жители Тулы и Ельца сообщили о громких звуках, ярких вспышках и шуме моторов в небе. Как сообщает телеграм-канал SHOT, силы ПВО сбивают дроны ВСУ на подлёте к населённым пунктам.