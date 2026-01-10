СМИ: Из-за ДТП с фурой на трассе М-11 «Нева» образовалась 20-километровая пробка

На трассе М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга образовалась огромная пробка протяженностью около 20 километров после серьезной аварии с участием грузовика. Об этом стало известно в субботу, 10 января.
По данным очевидцев, ДТП произошло на 385-м километре, фура полностью перегородила дорогу.
Водители сообщили, что стоят в пробке уже около двух часов. На место происшествия, по их словам, прибыла как минимум одна бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются, передает Telegram-канал Shot.
4 января крупная авария произошла в Ростовской области на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, причиной мог стать гололед. Уточняется, что фура протаранила несколько автомобилей на участке дороги возле Красного Колоса.