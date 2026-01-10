Ричмонд
Попавшая в ДТП фура перекрыла М-11, сотни машин застряли в 20-километровой пробке

Сотни машин застряли на трассе М-11 «Нева» ночью 10 января. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на 385-м километре трассы в сторону Санкт-Петербурга произошло серьёзное ДТП с участием грузового автомобиля.

Источник: Life.ru

ДТП с фурой остановило движение на М-11. Видео © Telegram / SHOT.

Попавшая в аварию фура перегородила дорогу, и из-за этого образовалась огромная 20-километровая пробка. Водители находятся там уже около трёх часов. К месту проехала минимум одна скорая.

Ранее Life.ru писал, что на трассе Ярославль — Москва автомобилисты столкнулись с более чем 50-километровой пробкой. Там затор образовался из-за циклона «Фрэнсис». На некоторых участках дороги зафиксировано как минимум три аварии, большегрузы застряли на подъёмах и спусках.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.