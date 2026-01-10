Попавшая в ДТП фура перекрыла М-11, сотни машин застряли в 20-километровой пробке

ДТП с фурой остановило движение на М-11. Видео © Telegram / SHOT.
Попавшая в аварию фура перегородила дорогу, и из-за этого образовалась огромная 20-километровая пробка. Водители находятся там уже около трёх часов. К месту проехала минимум одна скорая.
Ранее Life.ru писал, что на трассе Ярославль — Москва автомобилисты столкнулись с более чем 50-километровой пробкой. Там затор образовался из-за циклона «Фрэнсис». На некоторых участках дороги зафиксировано как минимум три аварии, большегрузы застряли на подъёмах и спусках.
