Бастрыкин потребовал доклад о сносе исторического здания ВНИИБ в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю петербургского управления СК представить подробный доклад по ситуации со сносом здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Председатель СК России затребовал доклад по информации о сносе здания в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.
Инициатива последовала после многочисленных обращений жителей Санкт-Петербурга в соцсетях с просьбой сохранить здание, а также после заявления активистов о признании его объектом культурного наследия. Ранее по факту сноса уже проводилась проверка по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая фальсификацию доказательств и превышение полномочий, но ее результаты не разглашались.
Ранее в Санкт-Петербурге в ходе протестной акции против демонтажа здания ВНИИБ силовики задержали 11 человек. Задержанным вменяют административные и уголовные правонарушения, включая мелкое и обычное хулиганство. Протестующие, скандируя «Снос незаконен!», проникли на территорию демонтажа, чтобы встать между зданием и спецтехникой.