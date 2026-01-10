Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре

Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.