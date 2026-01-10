Дело экс-замминистра обороны Булгакова находится в прокуратуре

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Уголовное дело бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей находится на утверждении в Генеральной прокуратуре РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
«Одиннадцатого декабря мы подписали ознакомление с материалами, в середине месяца дело было сдано в Генеральную прокуратуру РФ на утверждение», — рассказал собеседник агентства.
Согласно закону, прокурору предстоит принять решение об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд.
Мосгорсуд 23 октября продлил Булгакову срок ареста до 25 января. В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев, им также продлен арест.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле 2024 года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Адвокат Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал — средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО «Петербургская сбытовая компания».