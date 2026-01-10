Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

9 января Министерство обороны России подтвердило удар «Орешником» по территории Украины, уточнив, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов, которыми украинские войска атаковали резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря. Кроме того, целями российской армии стали объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.