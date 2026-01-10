Ричмонд
В Хабаровском крае за сутки три человека пострадали в ДТП

В Хабаровском крае зарегистрировано три ДТП за сутки с тремя пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция региона озвучила данные за 9 января. Очередной праздничный день не обошелся без травм на дорогах. Три человека доставлены в медицинские учреждения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным ведомства, зафиксированы два столкновения и один съезд с магистрали. Всего за сутки выявлены 472 нарушения Правил дорожного движения.

В том числе пятнадцать водителей, позволивших себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Шесть из них были остановлены в Хабаровске.

Еще 25 водителей не пропустили пешеходов на переходах, нарушив статью 12.18 КоАП РФ. Протоколы получили и 28 пешеходов, которые пренебрегали ПДД при пересечении дороги. Нарушители заплатят штрафы.