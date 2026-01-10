Ричмонд
Собянин: силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в Москву.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны Минобороны России зафиксировали и сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

После перехвата дрона на месте падения обломков приступили к работе специалисты экстренных служб для обеспечения безопасности и ликвидации последствий.

Собянин подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а работы по разбору остатков беспилотника ведутся оперативно и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили над территорией России пять украинских беспилотников самолетного типа.

