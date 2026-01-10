На Камчатке произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов

Ранее, 4 января, в Лазаревском районе Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой порядка 4,1 баллов. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин. По его сведениям, эпицентр сейсмического события располагался в акватории Черного моря на расстоянии около пяти километров от побережья. Сообщения о подземных толчках поступили сразу из ряда населенных пунктов.