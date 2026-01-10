Ричмонд
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов

На Камчатке 10 января в 01:05 (по местному времени) произошло землетрясение. Его магнитуда составила почти пять баллов, сообщили специалисты. Эпицентр природного явления был в районе Авачинского залива.

Землетрясение было магнитудой 4,8 баллов.

«Магнитуда (Ml): 4.8», — говорится в посте telegram-канала о землетрясениях в регионе. Как пишут местные жители в комментариях, природное явление было не сильным, но ощутимым.

«Магнитуда (Ml): 4.8», — говорится в посте telegram-канала о землетрясениях в регионе. Как пишут местные жители в комментариях, природное явление было не сильным, но ощутимым.

Ранее, 4 января, в Лазаревском районе Сочи было зафиксировано землетрясение магнитудой порядка 4,1 баллов. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин. По его сведениям, эпицентр сейсмического события располагался в акватории Черного моря на расстоянии около пяти километров от побережья. Сообщения о подземных толчках поступили сразу из ряда населенных пунктов.