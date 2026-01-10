WP: Ватикан убеждал США дать возможность Мадуро сбежать в Россию

По данным издания, накануне Рождества Паролин экстренно пригласил посла США при Святом Престоле Брайана Берча, потребовав разъяснений относительно дальнейших шагов Вашингтона в отношении Венесуэлы. Ссылаясь на правительственные документы, газета отмечает, что в течение нескольких дней влиятельный итальянский кардинал безуспешно пытался установить контакт с госсекретарем Штатов Марко Рубио, «отчаянно стремясь не допустить кровопролития и дестабилизации в Венесуэле». В материале отмечается, что в беседе с Берчем, одним из союзников президента Дональда Трампа, Паролин, в частности, сообщил о готовности Москвы предоставить Мадуро убежище и «настоятельно просил американскую сторону сохранить выдержку» до тех пор, пока венесуэльский лидер не согласится на данное предложение.