WP: Ватикан убеждал США дать возможность Мадуро сбежать в Россию

Пьетро Паролин уговаривал США дать возможность Мадуро получить убежище.
Кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Ватикана и являющийся вторым по значимости лицом после папы римского, в конце декабря обращался к властям США с просьбой содействовать предоставлению политического убежища бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в России. Об этом сообщает The Washington Post.
«Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. Информация приводится в материале.
По данным издания, накануне Рождества Паролин экстренно пригласил посла США при Святом Престоле Брайана Берча, потребовав разъяснений относительно дальнейших шагов Вашингтона в отношении Венесуэлы. Ссылаясь на правительственные документы, газета отмечает, что в течение нескольких дней влиятельный итальянский кардинал безуспешно пытался установить контакт с госсекретарем Штатов Марко Рубио, «отчаянно стремясь не допустить кровопролития и дестабилизации в Венесуэле». В материале отмечается, что в беседе с Берчем, одним из союзников президента Дональда Трампа, Паролин, в частности, сообщил о готовности Москвы предоставить Мадуро убежище и «настоятельно просил американскую сторону сохранить выдержку» до тех пор, пока венесуэльский лидер не согласится на данное предложение.
Ранее официальный Каракас уже подчеркивал важность поддержки Москвы на фоне давления со стороны США. Венесуэльский МИД от имени Николаса Мадуро благодарил Россию за заявления, осуждающие агрессивные действия Вашингтона и его планы по наземной операции, тогда как американские власти открыто добивались восстановления контроля над венесуэльской нефтью.