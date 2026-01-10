Ричмонд
Трамп испугался соседства США с Россией и Китаем при захвате Гренландии

Вашингтон не намерен допустить установления контроля России или Китая над Гренландией и, следовательно, их непосредственного соседства с США. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

«Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет, потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», — сказал Трамп на встрече с руководителями американских нефтегазовых компаний. Информацию передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о планах США в отношении Гренландии, которая является автономной частью Дании, подчеркивая, что эта территория нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности, а не ради добычи полезных ископаемых. В новой Стратегии национальной безопасности США все западное полушарие было обозначено как «вотчина США», а сам Трамп публиковал видеоролик с обещанием защитить Гренландию от России.

