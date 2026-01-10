Трамп испугался соседства США с Россией и Китаем при захвате Гренландии

«Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет, потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа», — сказал Трамп на встрече с руководителями американских нефтегазовых компаний. Информацию передает РИА Новости.