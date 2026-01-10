Ричмонд
Reuters: Лондон выделил 270 млн долларов для возможной отправки войск на Украину

В Британии намерены выделить 270 миллионов долларов на финансирование подготовки к возможному развертыванию войск на Украине. Об этом сообщили иностранные журналисты.

Макрон, Стармер и Зеленский договорились о декларировании намерений для возможного будущего развертывания.

«Великобритания заявила, что выделяет 200 миллионов фунтов (270 миллионов долларов) на финансирование подготовки к возможному развертыванию войск на Украине», — пишет Reuters. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во вторник в ходе саммита «коалиции желающих» государств согласовали заявление о намерениях, в котором описаны потенциальные варианты будущего развертывания сил, передает издание.

В октябре 2025-го в Лондоне проходила встреча «коалиции желающих» — группы западных стран, оказывающих военную поддержку Украине. Владимиру Зеленскому и Киру Стармеру лично составили компанию премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще двадцать лидеров присоединились к мероприятию дистанционно.

