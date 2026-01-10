Ричмонд
В Красноярске 16-летний подросток угнал иномарку покататься и разбил

Юный нарушитель на чужой машине выехал из Сосновоборска в Красноярск.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 16-летний подросток угнал чужую иномарку и разбил ее. Как рассказали в региональной ГАИ, случилось это минувшей ночью.

Зафиксировано было камерой уличного наблюдения, как в краевом центре в районе дома № 30 на улице Гагарина автомобиль «Тойота» на большой скорости вылетел с проезжей части в зону тротуара и перевернулся.

Водителя госпитализировали в медицинское учреждение. Он признался, что взял автомобиль без ведома родителей у родственников в Сосновоборске и поехал кататься. Не справился с управлением и попал в неприятности. За такое поведение подростка придется отвечать его законным представителям.

— Уважаемые родители, убедительная просьба контролировать досуг своих детей, не допускайте их к управлению транспортными средствами, ведь итог может быть плачевным, — обратились госавтоинспекторы.