В Красноярске 16-летний подросток угнал иномарку покататься и разбил

В Красноярске 16-летний подросток угнал чужую иномарку и разбил ее. Как рассказали в региональной ГАИ, случилось это минувшей ночью.
Зафиксировано было камерой уличного наблюдения, как в краевом центре в районе дома № 30 на улице Гагарина автомобиль «Тойота» на большой скорости вылетел с проезжей части в зону тротуара и перевернулся.
Водителя госпитализировали в медицинское учреждение. Он признался, что взял автомобиль без ведома родителей у родственников в Сосновоборске и поехал кататься. Не справился с управлением и попал в неприятности. За такое поведение подростка придется отвечать его законным представителям.
— Уважаемые родители, убедительная просьба контролировать досуг своих детей, не допускайте их к управлению транспортными средствами, ведь итог может быть плачевным, — обратились госавтоинспекторы.