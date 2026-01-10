Ричмонд
Трамп высказался о разрешении украинского конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине будет достигнута. Об этом он заявил после встречи с руководителями крупнейшими американскими нефтяными компаниями, которая была посвящена ситуации вокруг Венесуэлы.

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине будет достигнута. Об этом он заявил после встречи с руководителями крупнейшими американскими нефтяными компаниями, которая была посвящена ситуации вокруг Венесуэлы.

«Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — цитирует ТАСС Трампа. По его словам, с Владимиром Путным у него всегда были отличные отношения. Кроме того, он уточнил, что любит Китай и Россию, как и народы двух стран.

Ранее Трамп в обращении к нации не упоминал усилия США по урегулированию украинского конфликта и рост напряженности вокруг Венесуэлы, сосредоточившись на внутренних достижениях. При этом он неоднократно заявлял о прогрессе по Украине, называя политическое решение «ближе, чем когда-либо» и оценивая переговоры в Берлине с участием США, европейских стран и Украины как успешные.

