Шестой аэропорт за ночь приостановил полеты

В Чебоксарах на время закрыли аэропорт.
В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Эта воздушная гавань стала шестой по счету за ночь, которую коснулись ограничения.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Эта мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.
Также сегодня ночью временные ограничения были введены в аэропортах Геленджика, Краснодара, Калуги, Жуковского, Раменского и Тамбова. В ряде из них соответствующая мера уже отменена.