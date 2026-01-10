Ричмонд
Шестой аэропорт за ночь приостановил полеты

В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Эта воздушная гавань стала шестой по счету за ночь, которую коснулись ограничения.

В Чебоксарах на время закрыли аэропорт.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Эта мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Эта мера носит временный характер и направлена на обеспечение безопасности полетов.

Также сегодня ночью временные ограничения были введены в аэропортах Геленджика, Краснодара, Калуги, Жуковского, Раменского и Тамбова. В ряде из них соответствующая мера уже отменена.