В Шереметьево временно остановили прием рейсов из-за сильной непогоды

В Москве продолжается сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. В аэропорту предупредили о возможных задержках в обработке и выдаче багажа на некоторых рейсах из-за замедленной работы техники.
«Для внимания пассажиров и встречающих! Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08:00 мск», — подчеркнули в сообщении.
Ранее в этот день представитель Росавиации Артем Кореняко информировал о введении временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения сняли.