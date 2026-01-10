Ричмонд
В Шереметьево временно остановили прием рейсов из-за сильной непогоды

Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов до 08:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 10 января сообщили в Telegram-канале аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

В Москве продолжается сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. В аэропорту предупредили о возможных задержках в обработке и выдаче багажа на некоторых рейсах из-за замедленной работы техники.

«Для внимания пассажиров и встречающих! Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08:00 мск», — подчеркнули в сообщении.

Ранее в этот день представитель Росавиации Артем Кореняко информировал о введении временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже ограничения сняли.